LIVE | Kamer debatteert over gewiste sms’jes op Nokia Rutte

Den Haag - De oude Nokia van Mark Rutte staat donderdag centraal in de Tweede Kamer. Die wil van de premier weten of hij zijn sms-berichten wel volgens de regels heeft gearchiveerd, bij oppositiepartijen is daar weinig vertrouwen in.