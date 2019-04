Brussel klaar voor ’No Deal’

Personenwagens en vrachtwagens staan klaar om de grens bij Calais te passeren op weg naar Engeland. Bij een ’No Deal’ moeten de beroepschauffeurs vrezen voor veel extra papierwerk en controles van douaniers die voor veel oponthoud zullen zorgen. Ⓒ Bloomberg

BRUSSEL - Hoewel de politieke raderen in het Verenigd Koninkrijk nog hortend en stotend draaien om alsnog tot een akkoord over een Brexit te komen, voert de EU de laatste voorbereidingen uit voor een No Deal-scenario. Grenscontroles zullen van de ene op de andere dag weer nodig zijn, wat zeker in Ierland erg gevoelig ligt.