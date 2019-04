Vakkenvuller moet zijn jubileumbonus weer inleveren

Klaas-Jan van Steenbergen heeft hard gewerkt, maar zijn bonus gaat naar het UWV. Ⓒ Anne van der Woude

Leeuwarden - Trots en vol blijdschap ontving Klaas-Jan van Steenbergen (31) onlangs een geldbedrag van zijn werkgever. Vanwege zijn 12,5-jarig jubileum kreeg de vakkenvuller van Jumbo Van Loonstraat in Leeuwarden 350 euro. Twee weken later was de vreugde echter weer voorbij: omdat hij vanwege een autistische stoornis gedeeltelijk een uitkering krijgt, claimt het UWV de bonus. „Ik word nu gewoon gestraft.”