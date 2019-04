Verhuizing afluisterschotels moet sneller

Doordat die niet vlot verplaatst wordt, kan de snelle invoering van 5G ook in het geding komen. Dat melden ingewijden in Den Haag.

In het Friese plaatsje Burum staan nu nog enorme schotels waarmee op grote schaal communicatie wordt afgeluisterd door onze diensten. Het kabinet maakte vorig jaar bekend dat het noodzakelijk lijkt om die grote apparaten, of delen ervan, te verplaatsen. Het wil namelijk dat er in Nederland overal snel mobiel internet komt via 5G, de opvolger van 4G. Maar die technologie verstoort de afluister-schotels van de inlichtingendiensten.

Het kabinet heeft de diensten daarom tot dit voorjaar de tijd gegeven om met een voorstel te komen om de schotels te verhuizen naar een plek in Europa waar men minder last heeft van de verstoring door mobiele telefonie. De Franse Alpen worden als voorbeeld genoemd. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) wilde voor april duidelijkheid geven, maar moest dat uitstellen omdat de diensten nog geen hom of kuit hebben gegeven.

Bij het kabinet is er ergernis omdat de diensten het besluit expres zouden traineren. Zij zouden nog steeds inzetten op zo lang mogelijk in Burum blijven. En rondom de schotels van de MIVD zou dan maar een zone van 50 kilometer moeten komen waar geen 5G beschikbaar is.

Een woordvoerder van de MIVD ontkent de interpretatie van het kabinet. De diensten zouden de verhuizing niet expres frustreren. „We zijn er druk mee bezig. Maar het is nu eenmaal heel ingewikkeld om zulke afspraken met andere landen te maken.”

Intussen wordt de uitrol van 5G hierdoor mogelijk vertraagd omdat bij de veiling van de frequenties voor deze techniek reeds duidelijk moet zijn wat er gaat gebeuren met de schotels.

Tegelijkertijd kan die uitrol ook vertraagd worden, omdat er nog discussie plaatsvindt over in hoeverre buitenlandse bedrijven als het Chinese Huawei straks onze telefonie via 5G mogen verzorgen. Volgens de AIVD valt niet uit te sluiten dat data via Huawei bij Chinese veiligheidsdiensten terechtkomt.