Omgekomen vrouw Mijdrecht werd gestalkt

Bij een schietpartij in Mijdrecht is een vrouw om het leven gebracht. Ⓒ Michel van Bergen

Mijdrecht - Een doodnormale woonwijk in Mijdrecht is in rouw gedompeld na de brute moord op een 45-jarige vrouw. Dinsdagavond werd ze in de gang van haar eigen huis doodgeschoten. Buurtbewoners wijzen de beschuldigende vinger naar haar ex-vriend, die een stalker met een straatverbod zou zijn. Die man werd volgens de politie gisteren dood aangetroffen in Wilnis.