Bij Rotterdam drijvende schedels meer dan 100 jaar oud

Omdat de menselijke resten zo oud zijn, is het volgens de politie niet meer mogelijk om forensisch DNA-onderzoek op de resten uit te voeren.

De resten werden zondag gevonden in een zijtak van de Haringvliet, zo’n 15 kilometer ten zuiden van Rotterdam. De lugubere vondst zat in een tas die in het water dreef. De politie liet toen al weten dat er geen aanwijzingen waren voor ’een recent misdrijf’.

Eén van de scenarios waar de politie wel rekening mee houdt, is dat de resten door mensen zijn achtergelaten. Ook zou het kunnen dat de tas elders is gedumpt en naar de vindplaats is gedreven. De vraag is of ooit nog duidelijk wordt hoe de resten bij Zuidland zijn terechtgekomen en wat de herkomst is.