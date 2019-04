Oegandese gang eist 500.000 dollar voor gekidnapte Amerikaanse toeriste

De toeriste werd door vier gewapende mannen ontvoerd. Ook haar Oegandese chauffeur werd gegijzeld. De andere toeristen in de toeristenbus schakelden na de ontvoering meteen de politie in.

De Amerikaanse en Oegandese ambassade werken samen in een poging om haar veiligheid te garanderen. The other occupants of the van who were left behind managed to contact a few people: who came to their rescue. In een statement zeggen zij: „Alle veiligheidsdiensten inclusief opzichters van de Uganda Wildlife Authority hebben de handen ineengeslagen in de jacht op deze criminelen met als doel om de gegijzelden te bevrijden. Hun levens veiligstellen is voor ons van de hoogste prioriteit. Wij roepen verder iedereen op om de rust te bewaren, terwijl wij zoeken naar een duurzame oplossing voor dit probleem. Verdere informatie zullen wij publiekelijk delen zodra dat mogelijk is.”

Het Queen Elizabeth National Park Ⓒ EPA

Bekijk ook: Verrassend goede accommodaties in Oeganda