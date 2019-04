Scheiding voor veel mensen onverwachte financiële strop

Stella de Swart belandde in de schuldsanering na haar scheiding. Ze raadt iedereen aan al vroeg over de toekomst te praten. Ⓒ Amy van Leiden

Scheiden is lijden. Veel Nederlanders hebben er spijt van: niet per se van de relatiebreuk, maar wél van de financiële gevolgen. Onderzoek laat zien dat bijna de helft van de mensen zich beter had willen voorbereiden op een scheiding. „In goed vertrouwen afspraken maken, kennelijk kan dat niet.”