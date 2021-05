Game Assassin’s Creed Valhalla moet jeugd aan het lezen krijgen

„Ontlezing onder jongeren is van alle tijden. Maar inmiddels kan een kwart van de vijftienjarigen niet meer meekomen met de informatiemaatschappij door hun leesachterstand”, stelt Eveline Aendekerk. Als directeur van de CPNB, verantwoordelijk voor de marketing van de boekenbranche, schetst ze het probleem. Ook bungelt Nederland onderaan als het aankomt op leesplezier.

„Om het plezier in lezen te vergroten, is het belangrijk aan te sluiten bij hun belevingswereld”, aldus Aendekerk. Zo kan het gebeuren dat dinsdag een unieke samenwerking start tussen Ubisoft, een van de grootste ontwikkelaars en uitgevers van games ter wereld en de Nederlandse Leescoalitie, een alliantie tussen zeven partijen die lezen willen bevorderen. En daarmee twee unieke verhalen van Ronald Giphart en Margje Woodrow te lezen zijn die horen bij de meest recente uitgave van Assassin’s Creed. Die game heeft wereldwijd meer dan honderd miljoen spelers en gaat prat op het realisme waarmee het is opgebouwd.

Giphart en Woodrow schreven een verhaal van 3000 woorden, passend bij de meest recente game in de Assassin’s Creed-reeks in de Vikingtijd. Via de Ubisoft Special-app kunnen gamers – maar ook anderen – ze lezen. Inclusief geluiden en beelden uit de game. „En zo gaan ogenschijnlijke vijanden samenwerken”, lacht Aendekerk. Want waren games niet juist de oorzaak van die ontlezing? „We moeten van dat idee af, zeker als blijkt dat lezen op deze manier wel aanspreekt.”

Ze vervolgt: „We moeten dit niet presenteren als een wondermiddel. Het is een pilot, en we gaan onderzoeken of jongeren inderdaad meer lezen, of die intentie er is. Beleven ze meer plezier aan lezen, en verandert het imago? Als dat zo is, gaan we kijken of we het aantal verhalen kunnen uitbreiden.”