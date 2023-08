Een heksenjacht of groter dan Watergate? De reacties op de nieuwste strafzaak tegen Trump

ATLANTA - Donald Trump heeft op zijn gebruikelijke wijze gereageerd op de strafzaak die tegen hem is aangespannen in de staat Georgia: met verwijten aan het adres van anderen. „De hele wereld lacht de Verenigde Staten uit, als ze zien wat een corrupte en verschrikkelijke plek het is geworden onder het leiderschap van de slinkse Joe Biden”, zei de voormalige president in een televisie-interview.

Voormalig president Donald Trump en zijn nieuwste nemesis, openbaar aanklager Fani Willis. Ⓒ AFP