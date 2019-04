VVD: ’Verbied politieke omroep bij wet’

In Nederland mag in principe iedereen proberen om een publieke omroep te starten. Zo’n omroep moet dan wel 50.000 leden hebben. Het Commissariaat voor de Media gaat vervolgens na of de nieuwkomer afdoende onderscheidend is van de al bestaande omroepen.

Tunahan Kuzu zei eind februari dat zijn partij Denk een gooi wil doen naar een plekje in het publieke bestel. „Het is een plan van meneer Öztürk”, liet hij in televisieprogramma De Hofbar weten. Kort daarna trok hij zijn woorden in en noemde het ’niet wenselijk’ als zijn partij dat zou gaan doen. VVD’er Thierry Aartsen neemt het zekere voor het onzekere. „In Nederland hebben we een vrije pers die zich gevrijwaard weet van politieke bemoeienis. Dat is een groot goed en dat moeten we beschermen. Politieke partijen moeten zich niet bemoeien met de inhoud van publieke omroepen.”

Zoals het er nu naar uitziet krijgt het plan een Kamermeerderheid.