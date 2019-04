De moederpoes en haar kittens. Ⓒ Thijs Rooimans

Utrecht - Toen Utrechter Ben van Harten gisteren na een paar dagen wintersport nietsvermoedend thuiskwam in zijn woning aan de Merwedekade, hoorde hij allemaal piepgeluidjes. In eerste instantie dacht hij aan muizen, maar toen ontdekte hij tot zijn verbazing een nest jonge katjes in de dekenkist in zijn woonkamer.