Wet sluit no-deal Brexit uit

Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt, zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken. Zo’n no-deal Brexit wordt door veel Britten als een economische ramp gevreesd.

In totaal stemden 313 Lagerhuisleden voor en 312 parlementariërs tegen het wetsvoorstel. May moet met deze wet bij dreiging van een no-deal Brexit de Europese Unie om uitstel van de Brexit vragen.

Het Lagerhuis had vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-deal Brexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt.

Nu wordt de regering-May verplicht om in Brussel langer uitstel van de Brexit te vragen of om de Brexit af te blazen.