’Aan vrede en veiligheid hangt een prijskaart’

NAVO-militairen bijeen in 1959 op vliegbasis Eindhoven. Prins Bernhard, aanwezig als inspecteur-generaal van de Koninklijke Luchtmacht, voert een gesprek met een Amerikaanse officier. Ⓒ NIMH

Vandaag exact zeventig jaar geleden richtte Nederland met elf andere landen in Washington de NAVO op. Inmiddels telt het politiek-militaire verbond 29 landen. Minister Blok is in Washington en maakt de balans op. „Zeventig jaar vrede is uniek, maar er hangt een prijskaart aan.”