Eerste Donald Duck met lesbisch stel te koop

HOOFDDORP - In de Donald Duck die vanaf donderdag in de winkels ligt, figureert voor het eerst ook een lesbisch stel. Het weekblad reageert daarmee op een Jeugdjournaal-item over de 10-jarige Fenna, die twee vaders en twee moeders heeft. Zij stoorde zich eraan dat in Duckstad alleen maar verliefde hetero-stelletjes wonen.