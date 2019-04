Schutter Christchurch aangeklaagd voor 50 moorden

De politie sluit niet uit dat er nog meer aanklachten bijkomen. De 28-jarige Brent Tarrant uit Australië zat tot nu toe vast op een voorlopige aanklacht van één moord. Hij moet vrijdag opnieuw voor de rechtbank verschijnen.

De rechts-extremist schoot op 15 maart 50 mensen dood en verwondde tientallen anderen in twee moskeeën waar op dat moment veel gelovigen aan het vrijdaggebed deelnamen.

Hij gebruikte semi-automatische wapens waar de man een vergunning voor had. Zijn vuurwapens had hij beschreven met namen zoals die van de Noorse massamoordenaar Anders Breivik, een Servische ridder en een Montenegrijnse generaal die het in de negentiende eeuw opnam tegen het islamitische Ottomaanse rijk.

De aanslag werd live gefilmd door de verdachte. Hij zal vrijdag gehoord worden via een videoverbinding met de zwaarbeveiligde gevangenis waar hij vastzit. Het zal in de zitting vooral gaan over de juridische bijstand van Tarrant. Hij heeft aangegeven zichzelf te vertegenwoordigen. Daarom hoeft hij geen pleidooi te houden.