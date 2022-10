Britten kunnen zich deze winter opwarmen voor kachels in openbare ruimtes

Net als in Nederland kampen de Britten met recordinflatie, torenhoge energieprijzen en sterk gestegen huishoudkosten. De vrees is dat niet alleen lagere inkomensgroepen, maar ook de middeninkomens in de kou komen te zitten. Dat zijn naar schatting 24 miljoen huishoudens, meldt Sky News.

De regering van de Britse premier Liz Truss heeft al ingegrepen door de gevolgen van de stijgende energierekeningen voor huishoudens vanaf zaterdag te beperken. Er wordt ernstig getwijfeld of die maatregel afdoende is. Voor veel Britse gezinnen is de overheidshulp onvoldoende om de gestegen uitgaven te compenseren zegt de Britse liefdadigheidsorganisatie Citizens Advice (CA).

De 7000 medewerkers doen volgens de leiding van CA hun best om iedereen te helpen. Maar een deel van de vrijwilligers in het noordoosten van Engeland kan niet voor de organisatie blijven werken omdat ze hun internetverbinding thuis moeten afsluiten om geld te besparen.