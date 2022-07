Premium Het beste van De Telegraaf

Russen boeken ’symbolische overwinning’ in Loehansk: ’Poetin stapje dichter bij zijn doel’

Door ARTHUR DE MEYER Kopieer naar clipboard

Oekraïense tanks in de buurt van Lysytsjansk 19 juni. De Russen zouden er inmiddels de dienst uitmaken. Ⓒ ANP / SIPA USA

KIEV - Russische troepen zijn volgens het Oekraïense leger Lysytsjansk, een van de laatste steden in de provincie Loehansk in het oosten, binnengetrokken. „We hebben de volledige controle overgenomen van Lysytsjansk en andere steden in de buurt”, klinkt het aan Russische kant. Een „symbolische overwinning”, zegt Belgisch militair expert Roger Housen. Maar het is wel een tussenstop naar het doel waar Poetin al langer van droomt.