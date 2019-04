Tieners sterven bij redden hond

De 17-jarige jongens uit het Amerikaanse Dixon werden geëlektrocuteerd toen ze het dier uit een irrigatiekanaal trokken.

Jacob Hourmouzus en Jacob Schneider liepen over de brug bij het kanaal toen de hond in het water viel of sprong, vertelt de lokale politie. Het huisdier werd meegevoerd door de stroming en de jongens sprongen het water in, schrijft de Sacramento Bee.

Toen ze zichzelf, en de hond, uit het water wilden hijsen, grepen ze een brug vast die onder stroom stond. Volgens een woordvoerder van de politie bleven de slachtoffers aan de brug hangen.

Een derde jongen sprong daarop ook in het water en haalde de twee 17-jarigen uit het kanaal, maar het stel overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

De hond is gewond, maar overleefde het. Waarom de brug onder stroom stond is niet bekend, aldus Metro.