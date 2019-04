’Schoonzoon Trump had geen toegang moeten hebben tot Witte Huis’

De krant baseert zich op documenten van de Commissie Toezicht van het Huis van Afgevaardigden en een getuigenis van een klokkenluider voor die commissie. In die documenten wordt alleen gerefereerd aan ’Senior White House Official 1’ zonder dat daar een naam aan is gehangen. Bronnen van de Washington Post zeggen echter dat het om Kushner gaat.

De klokkenluider werkt op het kantoor dat gaat over de veiligheid van het Witte Huispersoneel. Volgens de verklaring zou de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump te veel „belangrijke factoren van uitsluiting” hebben om veiligheidstoegang te verkrijgen.