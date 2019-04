’Je moet niet altijd voorrang nemen’

,,Voor kinderen is verkeersinzicht in de praktijk opdoen belangrijker dan de regels kennen. Daarom roept wij ouders op om veel te oefenen in het verkeer met hun kind(eren). Het is van belang dat de opvoeders zich realiseren dat zij een grote bijdrage kunnen leveren om hun kinderen veilig door het verkeer te laten gaan”, zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Het is voor de 87ste keer het VVN Verkeersexamen plaatsvindt. ,,We zijn blij dat maar liefst 95% van alle basisscholen er aan deelneemt. Dat is een record”, weet Stomphorst. ,,Een derde van de scholen maakt het examen digitaal, waarbij de leerlingen door middel van filmpjes nog beter worden getoetst op hun verkeersinzicht.”

,,De ‘verkeerstaal’ leren die uit tekens, borden en regels bestaat is één ding, maar deze regels kunnen toepassen en anticiperen op het overige verkeer is minstens zo belangrijk. Dat een kind het driehoekige voorrangsbord herkent als voorrangsbord is mooi, maar dat hij dan daadwerkelijk voorrang verleent is nog beter. De essentie is dat kinderen de theorie kunnen toepassen in de praktijk”, aldus de zegsman..

Ook is het belangrijk dat kinderen leren om te anticiperen op medeweggebruikers. Stomphorst: ,,Soms heb jij voorrang maar is het veiliger een andere keuze te maken. Bijvoorbeeld als een andere verkeersdeelnemer je in een gevaarlijke situatie brengt door te hard te rijden, je niet voor laat gaan of niet oplet. Dan is het niet voldoende om de geleerde regel toe te passen, maar moet je de veiligste keuze maken. Ook als dit betekent dat je daarom van een regel afwijkt.”

Stomphorst zegt dat het slagingspercentage heel hoog is. ,,Eigenlijk haalt iedereen het wel. En als een kind een slechte dag heeft kan hij het nog een keer proberen. Slechts zelden moet een kind een jaar later het nog een keer proberen.”