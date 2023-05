Grote zoekactie na vondst scootmobiel bij water: slachtoffer ligt honderden meters verder

Voorbijgangers troffen de scootmobiel aan, waarna een van hen het water is ingegaan. Even later zijn brandweerlieden met waadpakken in de sloot gegaan. Er werd echter niemand aangetroffen.

Ⓒ GLOCALmedia

Ⓒ GLOCALmedia

Ongeveer 800 meter verder zagen andere voorbijgangers een gewonde man liggen. Hij was bebloed, kletsnat en onderkoeld. De ambulances zijn naar de nieuwe locatie gereden om het slachtoffer op te vangen. Er was ook een traumahelikopter geland.

De gewonde man is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Zijn scootmobiel is aan de kant gehaald.