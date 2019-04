Spin overleeft met gemak weken in stofzuigerzak

Uit onderzoek is echter wel gebleken dat de kans vrij klein is dat een spin de zuigkracht van de stofzuiger overleeft, maar als dit toch het geval is, zal het dier er alles aan doen om te ontsnappen.

Spinnen kunnen niet goed zien, maar zijn wel in staat onderscheid te maken tussen licht en donker. Met een beetje geluk, zien ze licht aan het eind van de tunnel en kruipen ze zo de stofzuiger uit. Zo meldt de Deense site Illustrerad Vetenskap.

Overleven

Goed doorvoede exemplaren kunnen hun metabolisme verlagen en tot wel 200 dagen (!) in leven blijven zonder voedsel.