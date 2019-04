Met deze truc komen jongeren heel snel aan een huurhuis

Ze schrijven zich uit bij hun familie, melden zich bij een noodopvang voor daklozen en krijgen zo een urgentieverklaring voor een huis.

Dat blijkt uit onderzoek in Rotterdam. De stad wilde weten waarom de daklozenopvang plotseling zo vol zit. „Er lijkt sprake van een route naar een woning via de opvang”, aldus onderzoekers in het Rotterdams Dagblad. „Wie in de opvang zit en weer op eigen benen kan staan, krijgt een urgentieverklaring.”

De onderzoekers spraken vorig jaar zomer met 223 Rotterdammers die recent dakloos waren geraakt.

35 maanden

Wie zich op 18-jarige leeftijd nu bij de stad inschrijft voor een huis, moet 35 maanden wachten. De onderzoekers ontdekten dat de ’opvangtoeristen’ in opkomst zijn.

Hulpverleners merken dat op internet kennis wordt gedeeld over hoe in de opvang te komen.

Jongeren weten dat ’niet zelfredzaam zijn’ een voorwaarde is voor de opvang. Zij lijken ook te weten welke antwoorden zij moeten geven. De jongeren staan wel bij de opvang ingeschreven, maar verblijven er zelden. Het adres wordt alleen gebruikt om snel een nieuw huis te krijgen.

Rotterdam heeft 650 woningen beschikbaar voor mensen die met een urgentieverklaring de opvang verlaten.