Maastrichtse muur blijft brokkelen

Twee weken geleden stortte de vijf eeuwen oude stadswal over een lengte van 6 meter in. Een woordvoerster van de gemeente zei donderdag dat met verdere afbrokkeling rekening was gehouden. „We zouden al enkele meters rond het gat wegkappen, dat is nu op een natuurlijke manier gebeurd”, zei ze.

De gemeente laat de muur aan weerszijden van het gat stutten, maar om dat te kunnen moet eerst een stuk vijver voor de stadswal worden drooggelegd. Met grind, bigbags en zeecontainers wordt een ondergrond gecreëerd waarop de stutten kunnen rusten. Vrijdag wordt met deze werkzaamheden begonnen.

Afzetting

De komende weken worden de stutten neergezet. Die blijven enkele maanden staan. In die periode wordt een restauratie- en reconstructieplan gemaakt en worden de herstelkosten berekend. Verder wordt onderzocht hoe een en ander kan worden gefinancierd.

Om ongelukken te voorkomen is de omgeving van de ingestorte stadswal afgezet. De muur stond overigens al langer op de nominatie om gerestaureerd te worden.

