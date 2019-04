Baby met imposante haardos

Zijn ster is nu al rijzende in thuisland Australië, waar de shampooproducenten in de rij staan om de kleine jongen vast te leggen. Mama Tara weet niet wat ze meemaakt. „Overal waar we komen, kijken mensen hun ogen uit. Ze kunnen niet geloven dat zo’n klein jochie zó veel haar heeft. Toch is het zo. Ik heb het er niet opgeplakt.”

Boston is overigens niet de enige baby met een indrukwekkende haardos. De Japanse baby Chanco werd al eerder een ware internethit dankzij de foto’s die haar moeder op social media deelde. Het leverde al een contract op met haarverzorgingsproducent Pantene. De éénjarige Chanco zal in Japan te zien zijn in nationale campagnes.