Menzis krijgt privacyboete van 50.000 euro

De toegang voor deze medewerkers is daarop onmogelijk gemaakt, maar volgens een woordvoerster van AP zijn de maatregelen „niet zorgvuldig en onvolledig” doorgevoerd. Tijdens een controle bleek het onbevoegde personeel volgens haar nog steeds bij de gegevens te kunnen.

Volgens Menzis is er geen sprake van „verkeerd of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens” door de betreffende medewerkers. Zij hebben niet daadwerkelijk gegevens van klanten ingezien, zegt een woordvoerder. Toezichthouder AP bevestigt dat er geen „misbruik” is vastgesteld.

„Wij vinden het vanzelfsprekend dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot gezondheidsgegevens van klanten. Onze klanten hebben er recht op dat wij onze taak als zorgverzekeraar goed uitvoeren”, staat in het verslag van Menzis.

Uit de jaarrapportage blijkt ook dat de onderneming zijn inkomsten vorig jaar zag toenemen van 6,14 miljard euro in 2017 tot 6,42 miljard. Onder de streep halveerde de winst echter ruimschoots tot 20,5 miljoen euro. Dat kwam door tegenvallende beleggingsresultaten en doordat er reserves ingezet werden om de stijging van de zorgpremie te beperken.