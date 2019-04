Anti-terreuroefening in Rotterdamse haven

Tijdens deze vier dagen worden schepen, helikopters en andere militaire voertuigen ingezet. De oefening wordt gedaan op onder andere de Noordzee, in de Pistoolhaven en rond de Wilhelminakade.

Eerder liet Rijkswaterstaat al weten dat in de nacht van 5 op 6 april ook de Schipholtunnel dicht is. Dit heeft te maken met een calamiteitenoefening van Veiligheidsregio Kennemerland, politie-eenheid Noord-Holland en Rijkswaterstaat. De tunnel is niet toegankelijk voor verkeer tussen 23.00 uur en 05.00 uur.