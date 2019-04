Man in trein gepakt met ploertendoder

Ⓒ ANP

UTRECHT - Op Utrecht CS is donderdagochtend een 24-jarige man uit Leeuwarden aangehouden met een ploertendoder in zijn bezit. De man, gekleed in een camouflagejack, was al in een trein gestapt. Die werd even stilgezet om de verdachte te kunnen aanhouden, zegt de politie.