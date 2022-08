Burgemeester: zes van zeven gewonden truckdrama uit het ziekenhuis

Onder de gewonden waren ook kinderen. „Op een na is iedereen nu uit het ziekenhuis. Maar degene die nog in het ziekenhuis ligt, is ernstig gewond. Daar is de afloop nog onzeker van”, zegt Aptroot aan tafel bij Eva Jinek.

Zaterdag reed een vrachtwagen van de dijk in Nieuw-Beijerland en raakte aanwezigen op een buurtfeest. Naast de zeven gewonden, kwamen zes mensen om het leven. Omdat een van de slachtoffers hoogzwanger was, spreekt Aptroot liever van zeven slachtoffers, zegt hij.

Nieuw-Beijerland reageert geschokt op het drama dat zich zaterdagavond in het dorp voltrok.

De toedracht van het ongeval is nog onbekend. De Spaanse chauffeur van de vrachtauto wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die zal moeten beslissen of de man langer in de cel blijft. De 45-jarige chauffeur wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijk en zwaar lichamelijk letsel.