Canarische Eilanden overspoeld met dode koeien

Op een filmpje is te zien hoe een van de kadavers uit zee wordt getrokken en wordt opgehaald door medewerkers van de plaatselijke gemeente. Twee koeien spoelden aan op het strand van Tenerife. Een andere koe werd door vissers uit zee gevist. Zo meldt RTL Nieuws.

Verboden

Het ministerie van Landbouw laat weten dat de dieren afkomstig zijn van een transportschip. Volgens de internationale wetgeving is het echter verboden om de gestorven dieren in zee te gooien.

Het transportschip kwam in 2016 ook al slecht in het nieuws toen bleek dat ze in de haven van Tenerife moesten aanleggen, omdat het voedsel voor het vee aan boord van het schip op was.