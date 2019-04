Mannen maken Soesterberger 10.000 euro afhandig

Een van de twee daders raakte in november op straat met het slachtoffer aan de praat en ging daarna een paar keer bij hem op bezoek, maar naar later blijkt niet voor de gezelligheid. Elke keer neemt de man de bankpas van de Soesterberger mee en pint samen met een handlanger ruim 10.000 euro van zijn bankrekening.

Na elk bezoek valt het de bewoner op dat zijn bankpas steeds ergens anders ligt. In eerste instantie wijt hij dat aan zijn verwardheid, tot een familielid dat zijn bankzaken beheert, ziet dat er veel geld van de rekening is verdwenen. Hij blokkeert direct de pinpas. De Soesterberger is zo aangeslagen door wat hem is overkomen, dat hij is opgenomen in een ggz-instelling.

Van de ene dader is de identiteit bekend en de politie verwacht hem op korte termijn aan te houden. Ze is nog op zoek naar de ander en roept daarbij de hulp van het publiek in.