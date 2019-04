Verdachte beschieting Delftse coffeeshop op vrije voeten

De 26-jarige Amsterdammer Morris B. werd in oktober aangehouden voor betrokkenheid bij een beschieting van coffeeshop The Game aan de Breestraat in september. De man heeft altijd ontkend te hebben geschoten. Justitie stelt nu dat hij in ieder geval nog verdacht wordt als chauffeur te hebben opgetreden, maar sluit grotere betrokkenheid nog niet uit. De raadsman van B, Richard van der Weide, is stelliger. „Mijn cliënt heeft verklaringen afgelegd, op basis van onderzoek daar naar is vastgesteld dat hij niet de schutter is”, zegt hij.

In de zaak is begin maart een nieuwe verdachte aangehouden, een 28-jarige Amsterdammer. Wat zijn rol is, wil justitie niet zeggen. De advocaat van B. stelt dat die nieuwe verdachte nu wordt gezien als schutter.

Geweldsincidenten

Delft werd tussen mei en begin oktober een aantal keer opgeschrikt door aanslagen op coffeeshops en winkels. Zo ontploften er handgranaten bij coffeeshops aan de Breestraat en Peperstraat, werden winkels aan de Beestenmarkt en de Molslaan beschoten en werd voor de deur van een bedrijf aan de Neringstraat een handgranaat gevonden.

Het dieptepunt was op 8 oktober. Toen schoot een politieman op een verdachte van een nieuwe beschieting van de coffeeshop aan de Breestraat. Die verdachte, een zoon van een politieman uit Zoetermeer, overleed later in het ziekenhuis. Die zaak wordt nog onderzocht.

Voor de diverse aanslagen en beschietingen is nog een verscheidenheid aan verdachten. Alleen een 41-jarige Hagenaar zit nog vast.

