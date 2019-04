Trouwring met tragisch verhaal uit fontein opgediept

Haar zus was vorig jaar ter gelegenheid van haar 40-jarig huwelijksjubileum in Amsterdam, toen ze in de fontein in de tuin van het Rijksmuseum haar trouwring verloor. Hoewel er meerdere keren in de fontein naar is gezocht, werd de ring niet teruggevonden.

Het gemis ervan werd extra pijnlijk toen haar man niet veel later overleed. Twee weken geleden werd de fontein opnieuw aangezet en zag Rijksmuseummedewerker Wouter Peeters de ring plotseling liggen.

Gladys zegt: „Die ring betekent veel voor mijn zus, zeker omdat haar man overleed. Ik ben het Rijksmuseum heel dankbaar dat ze na een jaar nog aan ons dachten.”