COA: dit jaar meer asielplekken nodig

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers ziet dat de procedure van asielvragen soms meer tijd vraagt. Bovendien duurt het langer voordat vergunninghouders de opvang verlaten naar een woning in een gemeente.

Twee keer per jaar neemt het COA een besluit over het op- of afschalen van de asielopvangcapaciteit. Vorig jaar waren er 27.000 opvangplekken nodig, becijferde de instantie een jaar geleden.