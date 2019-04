Rennend kind zegt dat hij vermiste Timmothy Pitzen is

De jongen werd gevonden op straat in Newport in de staat Kentucky. Buurtgenoten zeggen dat zijn gezicht gehavend was. Hij zag er ’zeer angstig en aangedaan’ uit. De jongen vertelde tegen een vrouw dat hij ’al twee uur aan het rennen was’ nadat hij ontsnapte, zo verklaart de vrouw aan CBS.

Pitzen werd op 11 mei 2011 naar school gebracht door zijn vader in Aurora (Illinois), en werd later opgepikt door zijn moeder Amy Fry-Pitzen. Zij vertelde dat er een ’familiaire noodsituatie’ was. De 6-jarige jongen ging met zijn moeder mee op een korte vakantie. Ze gingen naar de dierentuin en naar een park.

Op de derde dag werd de moeder dood gevonden in een hotel. Volgens een politierapport kwam ze alleen aan in het hotel. Uit autopsie bleek zelfmoord. Een briefje op tafel meldde dat haar zoon veilig was, bij anderen. „En je zult hem niet vinden.”

Oma: ik hoop

De jongen wordt opgevangen in het ziekenhuis. Hij beschrijft zijn ontvoerders zeer gedetailleerd: twee mannen, sportschooltypes, eentje met een spinnenweb-tattoo in zijn nek, de ander met een slangentattoo op zijn arm.

Of hij daadwerkelijk Timmothy Pitzen is, wordt onderzocht. De grootmoeder van Timmothy, destijds in het nieuws, zegt tegen CBS dat ze erop hoopt. „Maar totdat het zeker is, zal ik bidden.” Later gaf ze tegenover nieuwszender ABC toe dat ze ’voorzichtig optimistisch’ is. De oma wil Timmothy vertellen dat zijn familie van hem houdt en nooit is gestopt met zoeken.

Alana Anderson na de verdwijning van haar kleinzoon. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vlak voor haar dood, stuurde haar dochter (en moeder van Timmothy) een boodschap naar oma Alana: „Ik heb ’m ondergebracht bij anderen. Hij is veilig. Hij zegt dat hij van jou houdt. Hou in gedachten dat er niets is waardoor ik van gedachten verander.”

Vader ontroostbaar

Eerder beschreef de vader van Timmothy de dag dat hij verdween. „Ik bracht hem naar school en zei: ’ik hou van je vriend’. Hij zei: ’Ik ook van jou, pap’, en daarna rende hij weg”, aldus James Pitzen.

De familie was gebroken na het verdwijnen van de jongen. Hier op de foto Linda Pitzen, de moeder van Timmothy’s vader. Ⓒ Hollandse Hoogte

De ouders hadden huwelijksproblemen. Vlak voor de zelfmoord belde de moeder nog naar vader James, zo vertelde de vader later, met een simpele boodschap. „Timmothy is oké. Timmothy is van mij. Timmothy en ik zullen ons wel redden.”

De moeder ’worstelde met demonen’, vertelde zijn ex. „En die waren aan de winnende hand, zo bleek al. Nou, ze hebben dus gewonnen.”

Glorieuze dag

Hij wist zeker dat zijn zoon nog leefde, vertelde hij in het interview dat werd afgenomen voordat dit nieuws bekend werd. „Iedere dag als ik opsta, verwacht ik een bericht van detectives: ’Hey, we hebben je zoon gevonden’. Dat wordt een glorieuze dag. Ik kan niet wachten.”

Vader James heeft sinds het nieuws over de opgedoken jongen nog niet gereageerd in de pers.