EU bekritiseert intrekken immuniteit Guaidó

Parlementsvoorzitter Guaidó geldt als de politieke aartsvijand van zittend president Nicolás Maduro. De 35-jarige oppositieleider heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president. De regeringsgezinde Grondwetgevende Vergadering heeft nu de weg vrijgemaakt voor de strafvervolging van Guaidó.

De EU stelt dat die Grondwetgevende Vergadering helemaal de bevoegdheid niet had om de onschendbaarheid van Guaidó te schrappen. Alleen het door de oppositie gecontroleerde parlement zou zo'n besluit kunnen nemen. De wijze waarop Guaidó nu wordt aangepakt betekent volgens de unie dat een politieke oplossing voor de crisis in Venezuela nog verder weg is.