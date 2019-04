Ministerie: koopkracht hoeft niet in gevaar te zijn

Het departement reageert daarmee op het nieuws van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de prijsstijgingen. De consumentenprijzen stegen het eerste kwartaal van dit jaar harder (2,5 procent meer dan het jaar ervoor) dan de cao-lonen (2,2 procent in de plus). Sinds 2014, het dieptepunt van de recessie, is het één keer eerder gebeurd dat de lonen minder omhoog gingen dan de prijzen.

„Het is nog te vroeg om te zeggen dat we de verwachtingen voor de koopkracht moeten aanpassen”, zegt een woordvoerster van minister Koolmees (Sociale Zaken). Ze wijst er op dat nog niet alle cao’s zijn afgesloten dit jaar en dat de lonen dus nog verder kunnen stijgen. „We moeten afwachten wat er de rest van het jaar gebeurt, de voorspelling over de koopkracht gold voor het hele jaar.”

Het Centraal Planbureau ging in een recente raming nog steeds uit van een koopkrachtstijging van 1,6 procent voor dit jaar voor de doorsnee Nederlander. Dat komt deels omdat er bijvoorbeeld bepaalde belastingen omlaag gaan. Maar om die voorspelling uit te laten komen, moeten de lonen ook aanzienlijk stijgen en mogen de prijzen niet te hard omhoog gaan. Dat valt vooralsnog dus tegen.

In de oppositie zijn zorgen over wat dit nieuws voor de koopkracht betekent. „De lonen blijven achter bij de prijzen. Dat komt door de btw-verhoging van het kabinet en doordat wat we met z’n allen verdienen meer en meer bij aandeelhouders terechtkomt”, zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Hij wil dat de btw-verhoging teruggedraaid wordt en geld wordt gestoken in de lonen in de publieke sector. Dat zou betaald moeten worden door de winstbelasting voor bedrijven toch niet te verlagen.