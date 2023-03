Milieuorganisaties waarschuwen: ’Nederland loopt vast op stikstofcrisis met BBB-beleid’

Ook Greenpeace houdt vast aan de eigen idealen. „BBB ontkomt niet aan de weerbarstige praktijk”, aldus directeur Andy Palmen van de milieuorganisatie.

De verkiezingswinst van de BoerBurgerBeweging (BBB) is knap gedaan, zegt directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu. Ze benadrukt dat de natuurorganisatie „ook in deze nieuwe samenstelling” zich inzet om gezamenlijk het stikstofprobleem aan te pakken.

„Onze kwetsbaarste natuurgebieden staan op omvallen”, zegt Demmers. „Dat kunnen we allemaal zien aan de dode bomen en overwoekering door onder meer bramenstruiken. Dus verandering en tempo blijft nodig; de urgentie van het aanpakken van de klimaatcrisis en de natuurverslechtering worden niet kleiner van verkiezingen.” Ze noemt het cruciaal dat de politiek deze problemen oplost, ook met de grote winst van de BBB bij de provinciale verkiezingen.

MOB waarschuwt dat ze al tal van rechtzaken heeft gewonnen. Nederland zal vastlopen op de stikstofcrisis, als de winst van de BBB ertoe leidt dat stikstofbeleid niet doorgaat, zegt voorzitter Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB). De milieuorganisatie heeft tal van rechtszaken gewonnen tegen provincies, die weigerden op te treden tegen boeren die niet de juiste natuurvergunning hebben. „Een halvering van de veestapel is de enige uitweg”, aldus Vollenbroek.

Als Nederland vastloopt op de stikstofcrisis heeft dat grote economische gevolgen, denkt Vollenbroek. Bovendien komen dan ook klimaatprojecten stil te liggen, waardoor de regering het doel voor 2030 niet haalt om de uitstoot van broeikasgassen in elk geval met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Daardoor zullen de BBB-plannen nog erg lastig worden, zegt Vollenbroek. „We zijn benieuwd wanneer de BBB kleur gaat bekennen.”

Wel ziet hij ook lichtpuntjes. Zo is Forum voor Democratie (FVD) in veel provincies veel kleiner geworden. „FvD is mordicus tegen klimaat- en natuurmaatregelen.” Ook denkt hij dat Lelystad Airport nu definitief van de baan gaat, omdat de BoerBurgerBeweging tegen de komst van het vliegveld is.

MOB procedeerde onder meer met succes tegen het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS): de Raad van State bepaalde in 2019 dat dit in strijd was met Europese natuurbeschermingswetten.

Door de stikstofcrisis moeten provinciebesturen immers ingrijpen, vindt Greenpeace. „Er kunnen amper huizen worden gebouwd zonder dat de stikstofcrisis wordt opgelost en de natuur moet worden gered, ook van de wet.”

„Al twintig jaar zien we politieke aardverschuivingen bij populistisch rechts”, zegt Palmen. „Zodra ze verantwoordelijkheid moeten nemen, worden ze geconfronteerd met de weerbarstige praktijk.” De BBB van Caroline van der Plas behaalde bij de provinciale verkiezingen een enorme zege. De partij wil onder meer een streep halen door de deadline van 2030, waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn.

