Container vol dode schubdieren in Singapore

In Aziatische landen wordt aan de schubben van het dier een helende werking toegedicht bij vormen van kanker en artritis. Ⓒ Hollandse Hoogte

SINGAPORE - De autoriteiten in Singapore hebben een container ontdekt met bijna 13 ton dode schubdieren (pangolins), een beschermde diersoort. De container kwam uit Nigeria en was bestemd voor een adres in Vietnam.