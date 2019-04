Moordenaars Timon Badloe veroordeeld tot zware straf

De 43-jarige Adjai Badloe, vaak Timon genoemd, werd ’s morgens in zijn auto voor zijn huis aan de Apollolaan in Nieuwegein met acht kogels doodgeschoten. De Amsterdammer Reza J. (25) die heeft geschoten, kreeg 20 jaar cel en de Amstelvener Denzel D. (25) die reed, kreeg 21 jaar cel opgelegd. De straf van D. is hoger, omdat hij een langer strafblad heeft en ook 5 kilo hasj bezat.

De verdachten staken in Vleuten de vluchtauto in brand. De politie pakte hen na een roekeloze vlucht met een tweede auto via de A2 bij het AMC in Amsterdam. Daarbij ramde D. andere auto’s, onder meer die van een zwangere automobiliste. Daarvoor kreeg D. apart twee maanden cel opgelegd en een jaar rijverbod, waarvan de helft voorwaardelijk.

’Ripdeal’

Beide mannen ontkenden dat ze de liquidatie hebben gepleegd. J. zweeg terwijl D. zei dat hij dacht dat hij alleen chauffeur zou zijn voor een ripdeal. De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is voor een moordplan en vindt hen daarvoor beiden even verantwoordelijk. Zo werd op kleding en handschoenen van de mannen kruitsporen en glas van de auto van Badloe aangetroffen en hun DNA.

De straf pakte iets lager uit dan de 23 en 24 jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist. Een motief voor de liquidatie is de rechtbank niet duidelijk geworden.

Bekijk ook: Timon Badloe met kogels doorzeefd