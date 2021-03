Voor 80 miljoen in beslag genomen van Italiaanse maffia

Ook zijn geld en onroerend goed met een waarde van ongeveer 80 miljoen euro in beslag genomen. De maffialeden onderhielden een illegaal onlinegokplatform. Zij worden ook verdacht van het witwassen van geld, belastingontduiking en fraude.

De autoriteiten hebben meer dan driehonderd mensen in het vizier. Onder meer gebouwen elders in Italië, maar ook een horecazaak in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg werden in beslag genomen.