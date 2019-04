Harige studente krijgt stortvloed aan kritiek over zich heen

Ik een reactie tegenover The Mirror laat de studente weten dat ze ’zeker niet gek is’. Vier maanden geleden verklaarde Ana dat ze te lui was en geen zin meer had om haar benen te scheren. Haar actie zorgde voor veel haatreacties op sociale media.

Ana werd overspoeld met reacties als: „dat is de reden dat je nog single bent” en „als mijn vriendin er zo uit zou zien, had ik het meteen uitgemaakt.” Ze laat weten zich niet veel aan te trekken van de reacties. „Vrouwen zijn zo, ze hebben haar, en we kiezen zelf of we ons willen scheren of niet”, aldus de studente.