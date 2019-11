40 procent minder nieuwe huizen door stikstof

„Op basis van onderzoek is de prognose dat in 2019 en 2020 de vergunningverlening terugvalt tot 47.000 woningen”, schrijft minister Van Veldhoven (Wonen) aan de Tweede kamer.

„Hiermee treedt een vertraging op in de nieuwbouwproductie en zal het woningtekort oplopen”, meldt de bewindsvrouw. Pas in 2024 zal het doel van 75.000 nieuwe woningen weer worden gehaald, terwijl de woningnood op dit moment al gigantisch is.

Het kabinet kondigde tijdens Prinsjesdag aan de woningmarkt juist uit het slop te willen trekken met een investering van twee miljard euro. Door stikstofproblemen dreigen veel bouwplannen voorlopig de prullenbak in te kunnen.

„We zetten alles op alles om die prognose geen werkelijkheid te laten worden”, schrijft Van Veldhoven. Het kabinet en de regeringsfracties buigen zich al weken over maatregelen om de stikstofuitstoot zo terug te dringen dat de bouw weer aan de slag kan.