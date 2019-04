’Aziaten’ schieten met harpoen op zwanen in centrum Den Haag

Omwonenden zagen het gebeuren. Ze seinden meteen een wijkagent in. De politie is nu op zoek naar de mannen, die in de vroege uurtjes toesloegen aan de Boomsluiterskade, zo schrijft AD/Haagsche Courant.

De mannen schoten op de vogels met een harpoen, trokken ze vervolgens naar de kant, en namen ze mee in een busje. Hoeveel ganzen en zwanen zijn buitgemaakt, is niet bekend.

’Nooit meegemaakt’

Op het bureau was al bekend dat er iets niet in de haak was. ,,We missen meerdere zwanen en wilde ganzen. De ganzen vliegen weg, maar zwanen blijven gewoon op hun plek zitten”, zo klinkt het op bureau Hoefkade.

Nu komt de aap uit de mouw. ,,Dit heeft niks te maken met vogels spotten, maar alles met stropen. Dit heb ik werkelijk nog nooit meegemaakt in Den Haag.”

Zoekactie

De mannen zijn weggereden in een wit busje. Kentekeninformatie is niet bekend, maar de politie probeert uit alle macht de mannen te kunnen vinden. „We nemen dit hoog op.” Iedereen die informatie heeft, of iets heeft gezien, wordt gevraagd zich te melden.