Doodsbange lerares verdwijnt na opsturen scheidingspapieren

De man is deze week gearresteerd op verdenking van mishandeling, intimidatie en stalken. Michael Cammarata zou zijn vrouw meerdere keren hebben geslagen. Hij wordt nog niet in verband gebracht met de plotseling verdwijning van Jeanine sinds zaterdag. Ze verdween binnen twee dagen na het aankondigen van de scheiding. Jeanine was vlak voor haar verdwijning nog bij haar gewelddadige man om de kinderen op te zoeken.

Haar lichaam is donderdag mogelijk gevonden in een opslagruimte in New York Staten Island, waar ze vandaan komt. De politie doet onderzoek.

Een oproep met een foto om Jeanine terug te vinden. Ⓒ Facebook

Raadsel

„Mijn grootste angst is dat ik Jeanine nooit meer zal spreken”, zegt haar echtscheidingsadvocaat tegen New York Post. Ze wilde eigenlijk zeggenschap over de kinderen - drie en zeven jaar oud - maar verdween dus. „Ik snap het gewoon niet. Ze was zo vastberaden om verder te gaan. Ze wilde bij haar kinderen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze nu gewoon wegloopt.”

De man ging ver in het stalken van zijn vrouw. Zo zou hij haar met achtervolgd hebben terwijl de lichten van zijn auto gedoofd waren.