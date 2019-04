Minder herten afgeschoten dan gepland

Dat het streefaantal niet gehaald is, komt vooral door de stroeve start in december. De herten bleven toen vanwege het slechte weer dicht bij elkaar. Eind december stond de teller pas op 97 herten. Staatsbosbeheer breidde daarna de afschotdagen en tijden uit. Januari was mede daarom een topmaand voor de jagers, toen 825 herten werden doodgeschoten. Dat kwam ook door de relatief lage temperaturen, waardoor de dieren minder actief waren. In februari en maart schoot het minder op. Respectievelijk 432 en 391 edelherten vonden toen de dood.

,,Maar we hebben evengoed een hoog aantal dieren kunnen afschieten”, zegt woordvoerder Joke Bijl. ,,Zorgvuldigheid en veiligheid waren het belangrijkste voor ons. Om rekening te houden met de andere bewoners van de Oostvaardersplassen hebben we bijvoorbeeld grote rustperiodes op de dagen ingelast.”

Tussen 1 april en 1 september wordt er niet geschoten, omdat dan het broedseizoen plaatsvindt. Daarna zal Staatsbosbeheer het aantal edelherten vóór 1 januari alsnog terugbrengen naar 490. Dat aantal ligt na de zomer wel weer hoger dan nu. ,,Maar we hoeven dan minder dieren af te schieten dan vorig jaar”, stelt Bijl. Ook heeft de provincie Flevoland aan de Universiteit Utrecht gevraagd onderzoek te doen naar de effectiviteit en mogelijkheid van anticonceptie bij de dieren, als alternatief voor afschot.

Met het afschot wilde de instantie de taferelen van vorig jaar voorkomen, toen een grote groep herten aan voedselgebrek leed en uiteindelijk alsnog moest worden afgeschoten. Staatsbosbeheer begon er op 10 december mee, ruim drie maanden later dan gepland. Dat kwam door de meerdere rechtszaken die dierenorganisaties voerden. Betrokkenen ontvingen daarnaast dreigmails en intimiderende telefoontjes.

Uiteindelijk zijn er nu van de 2320 herten zo’n 575 overgebleven in de Oostvaardersplassen, in plaats van de geplande 490. Een groep van ongeveer 180 konikpaarden uit het gebied verhuist naar Spanje en Wit-Rusland. De dertig paarden naar Spanje zijn daar al aangekomen. Als de verhuizing naar Wit-Rusland is afgerond, blijven er nog 450 paarden over.