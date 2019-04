Zoektocht naar 14-jarige tiener Arnhem

Het meisje uit Overijssel wordt sinds donderdagmorgen vermist, meldt Omroep Gelderland. Het is onduidelijk wat ze in Arnhem deed, maar de politie vermoedt wel dat ze daar nog is. Het gaat om een blank, 1.60 meter lang meisje, ze heeft een slank postuur, sproetjes en oranje haar. Ze draagt een zwarte jas, een oranje/rood shirt en sneakers.

Er wordt vooral in de buurt van het Lauwerspark bij Musis Sacrum in Arnhem gezocht. „Het meisje is nog niet aangetroffen”, zegt een woordvoerster even na 16.00 uur.