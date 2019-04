Rusland achter terugbrengen militair Israël

Het gaat om de stoffelijke resten van Zachary Baumel. Die raakte samen met twee andere militairen uit zijn tank vermist bij gevechten bij Sultan Yaaqub in Libanon in juni 1982, bij het begin van de toenmalige Israëlische invasie in Libanon, vooral gericht tegen Palestijnen daar. Enkele dagen geleden werden de resten naar Israël gevlogen en die worden donderdagavond in Jeruzalem begraven.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is donderdag op bezoek in Moskou en dankte daar uitgebreid president Vladimir Poetin voor zijn bemoeienissen met de zoektocht naar de stoffelijk resten. Netanyahu blijkt twee jaar geleden Poetin persoonlijk te hebben gevraagd om op zoek te gaan in gebieden waar het Russische leger actief is.

De twee andere vermisten uit de tank zijn nog spoorloos.