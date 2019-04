Minister Brazilië wil dictatuur uit schoolboek

Studenten protesteren tegen de Onderwijsminister. Ⓒ REUTERS

SÃO PAULO - De Braziliaanse minister van Onderwijs, Ricardo Vélez, wil dat er in de schoolboeken niet wordt gesproken over een dictatuur als de militaire regeringen die het land bestuurden van 1964 tot 1985 worden beschreven. Die periode was volgens hem een periode van economische bloei, ingeluid door de staatsgreep op 31 maart 1964.